الجيش: تم وضع عدد من الطوافات بحالة جهوزية تامة للتدخل عند حصول أي تطور

أفادت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​ بأنه "نتيجة ​الحرائق​ الكبيرة التي اندلعت في خراج البلدات التالية ​جعيتا​، ​القرنة الحمرا​، ​بنشعي​، ​مزيارة​، المشرف و​الدبية​ – ​الشوف​، قامت وحدات من الجيش بمؤازرة أربع طوافات تابعة للقوات الجوية ومساعدة طائرتين متخصصتين بإطفاء الحرائق استُقدمتا من قبرص، وبالاشتراك مع عناصر من ​الدفاع المدني​ بمحاصرة هذه الحرائق ولا تزال تعمل على إخمادها، على الرغم من وجود بعض العوائق من دخان كثيف و​خطوط التوتر العالي​ التي تمنع في بعض الأحيان التدخل السريع والفعال وقد وضعت قيادة الجيش عدداً من الطوافات في حالة جهوزية تامة في القواعد العسكرية كافة للتدخل عند حصول أي تطور في مختلف المناطق اللبنانية".

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