فادي عبود: المشكلة الاساسية بطائرات "سيكورسكي" المعطلة هو عدم وجود فريق كافي للتحليق بها

اشار رئيس جمعية "اخضر دائم" الوزير السابق ​فادي عبود​ الى ان الجمعية قدمت عام 2010 مليون ​دولار​ من اجل صيانة طوافات "سيكورسكي" بعد شرائها، كما ان المشكلة الاساسية الاضافية انه لم يتم تدريب الجيش كما يجب على هذه الطائرات، واوضح ان الطوافات "سيكورسكي" هي طائرات اميركية، متسائلا "لماذا لم يتم الطلب من ​الجيش الاميركي​ ومن ضمن المساعدات التي قدمت الى ​لبنان​ قطع غيار لهذه الطائرات وتدريب الطيارين للعمل عليها؟".

واعتبر عبود في حديث تلفزيوني، ان الـ450 الف دولار تكلفة صيانة الطائرات هي ثمن فرش في وزارة واحدة، موضحا انه عمل سنتين من اجل اطفاء ​الحرائق​ في لبنان وشراء هذه الطائرات ل​مكافحة الحرائق​. وشدد على ان المشكلة الاساسية في الطائرات بالاضافة الى موضوع الصيانة هو موضوع التدريب على هذه الطائرات، واعتبر ان المطلوب تدريب حوالي 20 طيارا كي تكون الطائرات جاهزة على مدار ​السنة​ وهذا ما لم يحصل، اوضح انه اثناء صيانة الطائرات لم تعمل هذه الطائرات كثيرا نظرا لعدم وجود طيارين يقودون هذه الطائرة نظرالان ساعات التدريب على هذه الطائرات لم تكن كافية. وشدد على ان ​الجيش اللبناني​ هو من اختار الطائرات التي ارادها، وهذه الامور كلها كانت عام 2009 تحت اشراف وزير الداخلية انذاك ​زياد بارود​ ونحن قمنا بشراء الطائرات بشفافية واحترافية دقيقة.

وكشف انه طلب موعدا منذ مدة من قائد الجيش الحالي ​جوزيف عون​ لتوضيح فكرة الطائرات، الا انه لم يأخذ موعدا، ونقل عن وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ قوله ان هذه الطائرات "خردة وليست صالحة للاستعمال"، وجدد التأكيد ان الجيش كان مسؤولا عن اختيار الطائرات وكل الامور التقنية المتعلقة بالطائرات منذ شرائها.