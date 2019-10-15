فادي جريصاتي: الصدمة كبيرة والأكيد أنّ أحدًا بدأ بالحريق

أكد وزير البيئة ​فادي جريصاتي​، في تصريح اثر جولة له على الاضرار الناجمة عن ​الحرائق​ أن "الصدمة كبيرة والمشهد مؤذٍ بشكل كبير والأكيد أنّ أحدًا بدأ بالحريق".

وناشد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ والحكومة بأن وضع ​الدفاع المدني​ لم يعد يحتمل و"أتمنى أن يكون هناك خطة طوارئ لتأهيل ولوضع كل الامكانات بمتناول العناصر". ولفت إلى انه "لا ​تقرير​ نهائي حتى الآن بحجم الأضرار".

وشكر الجيش على جهوده و"كل عنصر من الدفاع المدني وإطفاء ​بيروت​ على تضحياتهم". وشدد على انه "سنعمل على اعادة تشجير كل بقعة ارض احترقت في هذا الحريق".