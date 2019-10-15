أكد وزير البيئة فادي جريصاتي، في تصريح اثر جولة له على الاضرار الناجمة عن الحرائق أن "الصدمة كبيرة والمشهد مؤذٍ بشكل كبير والأكيد أنّ أحدًا بدأ بالحريق".
وناشد رئيس الحكومة سعد الحريري والحكومة بأن وضع الدفاع المدني لم يعد يحتمل و"أتمنى أن يكون هناك خطة طوارئ لتأهيل ولوضع كل الامكانات بمتناول العناصر". ولفت إلى انه "لا تقرير نهائي حتى الآن بحجم الأضرار".
وشكر الجيش على جهوده و"كل عنصر من الدفاع المدني وإطفاء بيروت على تضحياتهم". وشدد على انه "سنعمل على اعادة تشجير كل بقعة ارض احترقت في هذا الحريق".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي جريصاتي: الصدمة كبيرة والأكيد أنّ أحدًا بدأ بالحريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.