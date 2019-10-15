أشار نائب رئيس بلدية ​مزرعة يشوع​ شاكر الحكيم عبر "النشرة" إلى أن ​البلدية​ ستستقدم جرافات محملة بالاتربة لترميها على منطقة الحريق على أطراف الحرج حيث هناك مواد قابلة لاعادة الاشتعال وخصوصا في ظل التخوف من تجدد ​الحرائق​ اذا ما زادت سرعة الهواء".

وأكد أن "الطوافات ترمي ​المياه​ في الاحراج لان ​الدفاع المدني​ لا يمكن أن يصل إلى هناك".



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كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس بلدية مزرعة يشوع للنشرة: متخوفون من تجدد الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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