سامي الجميل: يجب أن يتم اطفاء نواة الحرائق قبل أن تندلع مجددا

لفت رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له من ​منطقة المتن​ إلى أنه "يجب أن يتم اطفاء نواة ​الحرائق​ قبل أن تندلع الحرائق بشكل رسمي"، معتبراً أن "الاستهتار هو عامل اضافي لاندلاع الحرائق وأتمنى على ​الدفاع المدني​ ان يقول لنا كيف يمكننا المساعدة".

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