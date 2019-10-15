عسيران: العمل القائم لن يتمكن من ايقاف هذه الحرائق

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في تصريح له ان الحرائق في لبنان افة قديمة لها أوجه كثيرة وأسباب كثيرة ، والمطلوب هو حلول جذرية لان الحلول المطروحة لن تقوم بما هو واجب من قبل الدولة ، لافتا الى ان العلاج في اعانة دولية وتحديدا من الصين التي لديها طائرات عبارة عن خزانات كبيرة يمكن ان تملأ المياه من البحر او من سد القرعون لوضع حد لهكذا حرائق متنقلة .
واعتبر ان العمل القائم لن يتمكن من ايقاف هذه الحرائق ، فالبرازيل والولايات المتحدة الاميركية تعاني من هذه الحرائق ، وفي لبنان يجب اعادة درس قانون الغابات لاعطاء دينامية تضع حدا للحرائق .
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