حركة امل تقدم 22 شقة للمتضررين من الحرائق في جبل لبنان

اعلن مكتب ​الشباب​ والرياضة في إقليم ​جبل لبنان​ في ​حركة أمل​ عن إستنفار شبابه ووضعهم بتصرف ​الاجهزة الأمنية​ و​الدفاع المدني​ لتقديم المساعدة حيث تدعو الحاجة، هذا وقد عمد شباب الحركة في شعبة ​الجامعة العربية​ فرع ​الدبية​ وطوال ساعات الليلة الماضية على إخلاء ​الطلاب​ المحتجزين في المساكن الجامعية وتأمين إنتقالهم الى مناطق آمنة.

واشار الى ان هناك أكثر من 22 شقة جاهزة لاستقبال الأهالي المتضررين من ​الحرائق​. وطلبت التواصل على الرقم 71159116 للمتابعة.