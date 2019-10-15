حركة امل تقدم 22 شقة للمتضررين من الحرائق في جبل لبنان

اعلن مكتب الشباب والرياضة في إقليم جبل لبنان في حركة أمل عن إستنفار شبابه ووضعهم بتصرف الاجهزة الأمنية والدفاع المدني لتقديم المساعدة حيث تدعو الحاجة، هذا وقد عمد شباب الحركة في شعبة الجامعة العربية فرع الدبية وطوال ساعات الليلة الماضية على إخلاء الطلاب المحتجزين في المساكن الجامعية وتأمين إنتقالهم الى مناطق آمنة.
واشار الى ان هناك أكثر من 22 شقة جاهزة لاستقبال الأهالي المتضررين من الحرائق. وطلبت التواصل على الرقم 71159116 للمتابعة.
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