اخبار العالم

حركة امل تقدم 22 شقة للمتضررين من الحرائق في جبل لبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلن مكتب ​الشباب​ والرياضة في إقليم ​جبل لبنان​ في ​حركة أمل​ عن إستنفار شبابه ووضعهم بتصرف ​الاجهزة الأمنية​ و​الدفاع المدني​ لتقديم المساعدة حيث تدعو الحاجة، هذا وقد عمد شباب الحركة في شعبة ​الجامعة العربية​ فرع ​الدبية​ وطوال ساعات الليلة الماضية على إخلاء ​الطلاب​ المحتجزين في المساكن الجامعية وتأمين إنتقالهم الى مناطق آمنة.

واشار الى ان هناك أكثر من 22 شقة جاهزة لاستقبال الأهالي المتضررين من ​الحرائق​. وطلبت التواصل على الرقم 71159116 للمتابعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حركة امل تقدم 22 شقة للمتضررين من الحرائق في جبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا