علي فضل الله: للحفاظ على مساحات الحوار والتنوّع واللقاء

أكد ​السيد علي فضل الله​ خلال لقائه وفد من الهيئة الإدارية ل​نادي الغولف​ "أهمية هذه اللعبة كغيرها من الألعاب الرياضية"، مشدداً على أن تكون متاحة للجميع، مشيراً إلى "ضرورة الحفاظ على المساحات التي تمثّل مواقع تنوع ولقاء وحوار وواحات بيئية تزدان بخضرتها الطبيعية".

ودعا إلى "معالجة كل ما يُثار من خلال الحوار الَّذي يقود في نهاية المطاف إلى الغاية المنشودة التي لا تتعطَّل فيها اللعبة ولا يتمّ تجاوز القانون".