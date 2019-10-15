بو عاصي: لا يحق لباسيل التفرد بسياسة لبنان الخارجية

اعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ ان كلام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ينطوي على شقين، جزء منه داخلي وجزء اقليمي، واضعا اياه في خانة "الاقوال لا الافعال".

واوضح بوعاصي في تصريح صحفي، ان باسيل له مطلق الحرية في اتخاذ الموقف الذي يريد كرئيس حزب، اما في ما يتعلق بال​سياسة​ اللبنانية فلا يحق له التفرد بها لانها محصلة توافقية جامعة داخل ​الحكومة​.

وعن رغبة باسيل بالذهاب إلى ​سوريا​، قال بو عاصي: "فليذهب كما ذهب غيره من الوزراء بصفته الخاصة".

وعن الخشية عن طرح الموضوع للتصويت في ​مجلس الوزراء​، رأى ان منطق التصويت لا يستقيم في ظل التركيبة الحالية للحكومة مضيفاً: "إذا أرادوا التصويت فلنصوت على كل ملف شائك بدءا من ​الكهرباء​".

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