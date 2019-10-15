الرئيس عون: لفتح تحقيق بالأسباب التي أدت إلى توقف طائرات "سيكورسكي" عن العمل منذ سنوات

طلب ​الرئيس ميشال عون​ فتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى توقف طائرات الإنقاذ وإطفاء ​الحرائق​ "سيكورسكي" عن العمل منذ سنوات وتحديد المسؤولية، كما طلب اجراء كشف سريع على الطائرات الثلاث والإسراع بتأمين قطع الغيار اللازمة لها.

وأوعز عون إلى "المعنيين وجوب تقديم مساعدات عاجلة إلى المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم المحاصرة بالنار، وتقديم الإسعافات اللازمة ومعالجة المصابين من السكان او من الذين يكافحون النار".