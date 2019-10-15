حماده دعا لجنة البيئة الى اجتماع طارئ غدا

دعا رئيس لجنة ​البيئة​ النائب مروان حماده، النواب أعضاء اللجنة الى اجتماع طارئ التاسعة والنصف صباح غد الاربعاء، للتداول في كل جوانب الكارثة الوطنية التي حلّت نتيجة ​الحرائق​ وتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في مواجهة هذا الوضع الطارئ.

وكان حماده، لهذه الغاية، قد أجرى اتصالات عدة مع وزيري الداخلية والبيئة ورئيس الاركان في ​الجيش​ والفاعليات ​البلدية​ والاختيارية في منطقة الشوف.

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