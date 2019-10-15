أرسلان: أبواب خلدة مفتوحة لأي عائلة منكوبة من كارثة الحرائق

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "كما فتحنا أبواب خلدة لأهلنا منذ عقود، نؤكّد أن أبواب خلدة مفتوحة لأي عائلة منكوبة في المنطقة من كارثة الحرائق..نسأل الله أن يلطف بأهلنا..ويخفّف مصابهم".
وأضاف: "عسى أن نتّعظ ممّا يحصل وننكبّ على تأمين مصلحة وطننا ونحصّنه من كل الكوارث. شكراً لعناصر الدفاع المدني ولكل من يعمل لإخماد النيران".
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