اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ الى ان هناك طوافات لدينا لم يتم صيانتها لاطفاء ​الحرائق​، ومن المؤسف ان كلفة الصيانة اقل من الحرائق التي حصلت، واعتبر في حديث تلفزيوني، "انه من المفترض ان يكون هناك مخططا لمواجهة الحرائق".

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كانت هذه تفاصيل خبر فريد البستاني: من المفترض ان يكون هناك مخطط لمواجهة الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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