النشرة: توقيف سوري في في بلدة مركبا بجرم دخوله البلاد خلسة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بان "دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ أوقفت في بلدة ​مركبا​ قضاء ​مرجعيون​ السوري حسام ب.م.ع. المطلوب بموجب خلاصة حكم صادرة عن ​محكمة​ أحداث ​النبطية​ بجرم دخوله البلاد خلسة وقد تم تسليمه إلى ​مخفر حولا​ للتحقيق واجراء المقتضى القانوني بحقه".

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