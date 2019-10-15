سأل النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أين هي طائرات الهليكوبتر التي تم شراؤها لإطفاء ​الحرائق​ والتي كان لي شرف المساهمة بجزء قليل من قيمتها بالتعاون مع وزير الداخلية السابق ​زياد بارود​"، مشيراً إلى أن "ما يحصل كارثة بكل ما للكلمة من معنى انتظرناها حرائق سياسية فاتتنا حرائق لتدمر ما تبقى من ​لبنان​ الأخضر حمى الله لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: أين هي طائرات الهليكوبتر التي تم شراؤها لإطفاء الحرائق وكان لي شرف المساهمة بجزء قليل من قيمتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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