النشرة: وحدات من الجيش السوري بدأت بالانتشار في مدينة منبج

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "وحدات من ​الجيش السوري​ بدأت بالانتشار في مدينة منبج ب​ريف حلب الشمالي​ الشرقي لصد الهجوم التركي على ​الاراضي السورية​ بالتزامن مع احتفالات شعبية ترحيباً بدخول الجيش".



وفي سياق متصل نقلت ​القوات​ الاميركية 250 امرأة من زوجات العناصر الأجانب في ​تنظيم داعش​ من ​مخيم الهول​ في ​الحسكة​ إلى قاعدة الشدادي.