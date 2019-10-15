أردوغان: سنواصل كفاحنا إلى أن يزدهر الشمال السوري ونصل أهدافنا

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ خلال افتتاح اجتماعات قمة دول المجلس التركي من ​اذربيجان​ إلى أنه "حتى صباح الثلاثاء طهرنا مساحة قدرها نحو ألف كيلو متر مربع من المنظمة الإرهابية الانفصالية في إطار نبع ​السلام​"، مؤكداً "إننا سنواصل كفاحنا عبر عملية "نبع السلام" إلى أن يزدهر ​الشمال​ السوري ونصل أهدافنا".

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