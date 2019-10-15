روحاني: اميركا ارتكبت جريمة ضد الانسانية بحق ايران بممارسة الارهاب الاقتصادي

ندد الرئيس الايراني حسن روحاني بـ"الحظر الاميركي المفروض على ايران ووصفه بالارهاب الاقتصادي والجريمة ضد الانسانية بحق الشعب الايراني" وعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي الدولي بـ"مثابة وصمة عار وان هذا العار يكون ادهى حينما يكون الاتفاق قد صادق عليه مجلس الامن الدولي حيث تم انتهاك القوانين الدولية، وحينما يشتمل ايضا الدواء والغذاء".
ولفت إلى أن "اميركا خضعت لضغوط المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني والسعودية وانسحبت من الاتفاق النووي دون سبب ومبرر حيث قال ذلك مسؤول سعودي وكذلك ساسة الكيان الغاصب للقدس والمتطرفين في البيت الابيض وهذا الامر ليس تحليلا بل هذا الخبر سمعه العالم برمته"، مؤكداً أن "الحكومة الاميركية ارتكبت جريمة ضد الانسانية بما لايقبل الشك حيث أن عملها يعد ارهابا اقتصاديا وبطبيعة الحال فإن ذلك لا يعني أن الشعب الايراني قد رضخ لها لأن العلماء والباحثين والمبدعين والمنتجين قد ضاعفوا جهودهم رغم الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة ويتم التحرك حاليا باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل".
ونوه الى أن "اكثر من 95 بالمئة من الادوية التي تحتاجها ايران يتم انتاجها محليا وبطبيعة الحال فإن اصدقاءنا لم يتخلوا عنا ويقدمون الدعم لنا على الصعيد العملي رغم ابدائهم الاحترام لاميركا في الاقوال"، مشيداً بـ"أصدقاء ايران الذين وقفوا الى جانبها في الظروف الصعبة وكذلك الاطباء بفضل مساعيهم حيث لم يسمحوا بأن يواجه الوضع الصحي للشعب المخاطر أو ظهور شحة في الدواء".
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