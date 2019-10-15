الخارجية الصينية تدعو تركيا لوقف القتال في سوريا

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية قنغ شوانغ، ​تركيا​ إلى "وقف عمليتها في ​سوريا​ فورا، والسعي لتسوية سياسية لهذه ​الأزمة​"، مشيراً إلى أن "الصين تعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية، ونعتقد أنه يجب على جميع الأطراف الامتثال التام لمبادئ وأهداف ميثاق ​الأمم المتحدة​، وكذلك قواعد العلاقات الدولية، والبحث عن سبل لتسوية سياسية دبلوماسية للمشكلة في إطار القانون الدولي"، مؤكداً أن "سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدتها يجب احترامها وحمايتها".

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