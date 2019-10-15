شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..الحرية المصرى بالجيزة يكرم أبطال حرب 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة، احتفالية لتكريم أبطال حرب 6 أكتوبر وفى مقدمتهم الراحل البطل المشير محمد على فهمى وأسر شهداء حرب أكتوبر، وذلك بحضور رئيس الحزب دكتور صلاح حسب الله ودكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة، حيث أكدوا

مساندة الحزب وقياداته وجميع أعضائه من الشباب والمرأة والعمال للرئيس عبد الفتاح السيسي.

Advertisements

وعبر الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، عن سعادته بتكريم أبطال أكتوبر، مؤكدا على الشعب المصرى كله بصفة عامة وللشباب المصرى بصفة خاصة أن يتحلوا بروح أكتوبر ويصطفوا خلف القيادة السياسية فى الحرب الشرسة الموجهة ضد مصر من أعدائها، مؤكدا أن القوات المسلحة والشعب المصرى كله الذين حققوا انتصار السادس من اكتوبر عام 1973 أى منذ 46 عاما قادرون على تحقيق النصر أيضا ضد قوى الشر والظلام والإرهاب.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله، رسالة لما وصفهم بـ"الخونة وقيادات الشر والإرهاب" في تركيا وقطر، قائلا : "اعلموا أن مصر كلها بقياداتها الحكيمة وجيشها وشعبها العظيم وجميع مؤسساتها على وعى وإدراك كاملين بما يتم من مؤامرات ضد الدولة المصرية وعلى استعداد تام على مواجهة هذه المؤامرات وإفشالها ولن تستطيعوا ابدا اختراق النسيج الوطنى المصرى.. وانسوا فجماعة الإخوان الإرهابية ماتت ولن تعود أبدا بعد نجاح المصريين فى إنهاء حكم الفاشية الدينية".