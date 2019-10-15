القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني، اليوم الثلاثاء، والمعروف بنقده الحاد للكرملين والرئيس فلاديمير بوتين، إن الشرطة داهمت جميع مكاتبه ومكاتب أنصاره في جميع أنحاء البلاد.
وذكر نافالني في تغريد على "تويتر" إن عناصر الشرطة فتشوا جميع هذه المكاتب التابع لمؤسةة "صندوق مكافحة الفساد في 14 مدينة روسية تتعلق بالانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، داهمت الشرطة الروسية في 41 مدينة أكثر من 200 عنوان لمنازل ومكاتب العاملين في مؤسسة "صندوق مكافحة الفساد" وأخضعتهم للتحقيق بتهمة تبييض أموال.
وأدرجت وزارة العدل الروسية الصندوق في قائمة "الوكلاء الأجانب" بتهمة تمويلها من الخارج.
وأواخر آب/ أغسطس لماضي، أطلقت السلطات الروسية، سراح نافالني، بعد 30 يوما في السجن.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الروسية تداهم جميع مكاتب المعارض نافالني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.