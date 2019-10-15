الشرطة الروسية تداهم جميع مكاتب المعارض نافالني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني، اليوم الثلاثاء، والمعروف بنقده الحاد للكرملين والرئيس فلاديمير بوتين، إن الشرطة داهمت جميع مكاتبه ومكاتب أنصاره في جميع أنحاء البلاد.

وذكر نافالني في تغريد على "تويتر" إن عناصر الشرطة فتشوا جميع هذه المكاتب التابع لمؤسةة "صندوق مكافحة الفساد في 14 مدينة روسية تتعلق بالانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، داهمت الشرطة الروسية في 41 مدينة أكثر من 200 عنوان لمنازل ومكاتب العاملين في مؤسسة "صندوق مكافحة الفساد" وأخضعتهم للتحقيق بتهمة تبييض أموال.

وأدرجت وزارة العدل الروسية الصندوق في قائمة "الوكلاء الأجانب" بتهمة تمويلها من الخارج.

وأواخر آب/ أغسطس لماضي، أطلقت السلطات الروسية، سراح نافالني، بعد 30 يوما في السجن.