شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: من السعودية للإمارات يقود بوتين روسيا إلى حقبة جديدة والان مع التفاصيل

قال الكاتب والمحلل السياسي خالد الزعتر، إن بوتين أخرج روسيا من عزلتها التي عاشت فيها بعد نهاية الحرب الباردة والانهيار السوفيتي ، لم يعد العالم ( القطب الأوحد) بل أصبح متعدد الأقطاب في ظل بروز قوى صاعدة مثل الصين ، يسعى بوتين إلى إعادة روسيا كلاعب مهم وفاعل في التغيير الحاصل في النظام الدولي المتعدد الأقطاب ونجح في ذلك.

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: من السعودية إلى الإمارات يقود بوتين روسيا إلى حقبة جديدة من العلاقات المتميزة مع الدول الإقليمية الصاعدة وذات الثقل والتأثير السياسي وهي الرياض وأبوظبي، خطوة بلا شك من مصلحة موسكو التي تحاول أن تكون لاعب مؤثر في منطقة الشرق الأوسط.

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وتابع: زيارة بوتين إلى السعودية ومن ثم إلى الإمارات هي بلا شك يقف خلفها قناعة روسية بأن هذه الدول ذات الثقل السياسي والعسكري والاقتصادي هي المستقبل وهي مركز القيادة في منطقة الشرق الأوسط بما تمتلكه من تأثير ودور فاعل في ملفات الشرق الأوسط.