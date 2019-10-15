شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الرئيس الروسي إلى أبوظبي .. شاهد والان مع التفاصيل

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية شملت السعودية .

وكان في إستقباله لدى وصوله، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي من المتوقع أن يبحث معه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال شهر يونيو العام الماضي لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.