شكرا لقرائتكم خبر عن شطارة يشدد على ضرورة إستقرارالجنوب حتى تستقر المنطقة والان مع التفاصيل
شدد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي "لطفي شطارة" على ضرورة إستقرار الجنوب حتى تستقر المنطقة .
وقال شطارة في تغريدة له بتويتر، "لن تستقر المنطقة اذا لم تبدأ دول الاقليم والمجتمع الدولي النظر بواقعية للوضع في الجنوب" .
واضاف:"فرض الجنوبيين قضيتهم منذ حرب ٩٤ ، فلم تمنعهم قوة صالح من فرضها وهم عزل ، فأي قوة ستمنعهم اليوم من تحقيق إرادتهم بعد أن أصبح لهذا الشعب قوة سياسية وعسكرية" .. مختتما تغريدته بالقول:"حوار جدة حوار الواقعية السياسية".
ويواصل المجلس الإنتقالي الجنوبي جهوده المحلية والدولية لإنتزاع حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم وإقامة الدولة الجنوبية .
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