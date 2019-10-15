في اليوم العالمي للمرأة الريفية... 'فقر متعدد الأبعاد' وافتقار للمساواة

ووفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، فإن المرأة الريفية تلعب دورا هاما في استدامة المجتمعات الريفية، خاصة وأن العديد منهن يمارسن العمل في الزراعة غير مدفوعة الأجر باعتبارها امتدادا لعملها المنزلي.

وتشير الأرقام أن امرأة واحدة تعمل بين كل ثلاث نساء، فيما تعتمد 80 في المئة الأسر التي تفتقر إلى أنابيب المياه على النساء والفتيات لجمع المياه.

واختارت الأمم المتحدة عنوانا لهذا اليوم في 2019 "دور المرأة والفتاة الريفية في بناء المرونة والصمود لمواجهة تغير المناخ".

ويقول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن "النساء الريفيات، باعتبارهن أول من يعتمد الأساليب الزراعية الجديدة وأول من يستجيب في حالات الأزمات وبوصفهن مباشرات أعمال في مجال الطاقة الخضراء، يعتبرن قوة عظيمة يمكن أن تدفع بعجلة التقدم العالمي".



Advertisements

وتعاني المرأة الريفية من "فقر متعدد الأبعاد"، حيث تعاني المناطق الريفية التي تضم نحو مليار نسمة من ظروف فقر مرفوضة، ورغم الفقر الذي تعانيه هذه الطبقة إلا أنها تنتج نحو 80 في المئة من الأغذية في آسيا وأفريقيا، وتدعم سبل العيش لحوالي 2.5 مليار شخص.

وانتقدت الأمم المتحدة حقيقة أنه "بالرغم من امتلاك المزارعات ما يمتكله نظرائهن من الرجال من القدرة على الإنتاج والريادة التجارية، إلا أنهن أقل قدرة على الحصول الأرض والائتمان والمدخلات الزراعية والأسواق وسلاسل الأغذية الزراعية عالية القيمة، فضلا عن تلقيهن لعروض سعرية أقل لمحاصليهن".

كما حذرت من استمرار "الحواجز الهيكلية والأعراف الاجتماعية التمييزية التي تعوق صنع القرار ومشاركتها السياسية في الأسر والمجتمعات الريفية"، ناهيك عن "افتقار النساء والفتيات في المناطق الريفية إلى المساواة في الحصول على الموارد والأصول الإنتاجية، والحصول على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت في 2007 أن يكون يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر يوما دوليا للمرأة الريفية، وذلك إيمانا منها " بما تضطلع به النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف".