لبنان يتشح بالسواد... والنجوم يعلقون ويعاتبون

بعدما اجتاحت الحرائق الغابات في لبنان، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، انتشر الحزن في أرجاء البلد على الخسائر التي خُلفت.

وعلق الفنانون اللبنانيون والعرب على هذه الحادثة بمنشورات معبرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

غردت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على حسابها على تويتر بالقول: "يا رب تحمي لبنان وكل الناس يللي عم تساعد الله يحميكن ويبعد الشر عنكن وعن الاطفال والعائلات بلدنا الأخضر عم يحترق قدام عيوننا ما في حرقة قلب اكتر من هيك !!!"

وبدورها كتبت الفنانة مايا دياب تغريدة على تويتر قالت فيها: "الشوف يحترق ولا حياءَ لمن تنادي الدولة نائمة ولبنان اللي كان أخضر وباقي منو ما لا يُذكر من الخَضار عم ينقضي على ما تبقّى منه..يا رب إرأف بهذا البلد."

وغردت اليسا على تويتر، بالقول: "قلبي عم يحترق مع كل عيلة عم تضهر من بيتها بهالحرايق، ومع كل حدا عم يضيع رزقو، ومع كل شخص ما نام ببيتو من ورا النار. يا حرام عا بلدنا. إذا عاش أزمات وتخطاها، بيجي غضب الطبيعة يكفّي عليه."

وأضافت لاحقا: "عم فتش عا حدا لومو على اللي صاير بس ما عم لاقي. بلوم يللي ما وظّفو حراس الأحراج لأسباب طائفية، أو يللي استكترو صيانة طوافات وفضّلو يكزدرو فيهن، أو يللي بيلاقو ميزانية وزاراتن أهم من وزارة البيئة. لو بيحترق هالنظام السياسي الطائفي كلو شو بيكون أفضل."

نشرت الفنانة لطيفة التونسية فيديو عبر حسابها على استغرام للحرائق، وعلقت عليه بالقول: "ربنا يلطف بلبنان واهله."

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وغرد المؤلف الموسيقي اللبناني هشام بولس، قائلا: "لمّا يكونوا الزّعماء فاسدين وإلهن عمر بالحكم، والشّعب عم بيوصّلن، يعني الشّعب كمان فاسد. "فَأَمْطَرَ الربُّ على سدوم وعمورَةَ كبريتاً وناراً مِنْ عِنْدِ الربِّ مِنَ السَّماءِ". إتّعِظوا! ومن اليوم كونوا شهوداً للحقّ وللحقيقة حتّى يرفع الربّ عنّا البلاء. #قاسية بس هي #الحقيقة."

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورة على انستغرام، وأرفقتها بالتعليق التالي: "قلبي عم يحترق مع هالمنظر!! يا رب احمي #لبنان واهله والطف به. حرايق كبيرة وكارثة طبيعية وبيئية بكل معنى الكلمة .."

الفنانة ميريام فارس، غردت على تويتر كاتبة: "منظر الحرائق في لبنان مؤلم و موجع، يا رب احمي الناس، احمي شباب الدفاع المدني، احمي بلدي لبنان."



وعلقت الفنانة العراقية رحمة رياض، بتغريدة على تويتر، طالبة من الله أن يحمي لبنان وشعبه من هذه النيران.