بالجدول.. الدفاع المدني ينقذ أكثر من 28 مليار دينار خلال ايلول

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن أقيام المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط والقطاع الخاص من قبل فرقه في عموم البلاد خلال شهر أيلول عام 2019. وبحسب جدول تنشره الخليج 365، ادناه، بلغت المبالغ المنقذة ثمانية وعشرون مليار وسبعمائة وعشرة مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي.



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