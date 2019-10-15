المؤبد لارهابي عمل في ورشة لتصنيع العبوات والاحزمة الناسفة بالانبار

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية، الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق إرهابي عمل في ورشة فنية لتصنيع العبوات والأحزمة الناسفة بمحافظة الأنبار. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المدان انتمى لعصابات داعش الارهابية واعترف بتنفيذ العديد من العمليات الارهابية ثم نسب للعمل في ورشة لتصنيع العبوات والاحزمة الناسفة".



وأضاف البيان، أن "المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدان وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".



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