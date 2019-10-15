بوتين في الإمارات ومباحثات السودان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: ترامب: قرار سحب قواتنا جاء بعد هزيمة داعش بالكامل، حظر أسلحة وعقوبات.. أردوغان بين غضب أوروبا وتهديد أمريكا، بداية متفائلة لمحادثات السالم السودانية في العاصمة جوبا، بلومبيرج: واشنطن تستعد لفرض عقوبات على تركيا، بوتين في الإمارات مجددا.. كيف تغير الشرق الأوسط بعد 12 عاما؟

كما تقرأون أيضا: زيارة بوتين التاريخية للسعودية.. حفاوة واتفاقيات واعدة، ترامب يوقع قرار تنفيذ العقوبات على تركيا.. تشمل 3 وزراء، صحيفة: إيران موقفها متناقض إزاء التدخل التركي بشمال سوريا، النائب العام السوداني يتعهد بمحاسبة رموز النظام البائد، الجيش السوري يدخل مدينة منبج شمالي دمشق.

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وفي الاقتصاد تطالعون: صندوق روسيا السيادي: 10 صفقات استثمار بالإمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار، عدوان أردوغان على سوريا "يحرق" الليرة التركية، النفط يهبط 3 % بضغط ضبابية الاتفاق التجاري.

فنيا تتابعون: محمد رمضان وأزمات العرض المستمر.. أبرزها سيارات فارهة والظهور "عاريا"

وعلى المستوى الرياضي: يوفنتوس يصرف نظره عن راكيتيتش ويؤكد استمرار رونالدو.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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