الرئيس الروسي يصل إلى الإمارات في زيارة تاريخية تعزز العلاقات

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى الإمارات في زيارة تاريخية تعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وتزينت شوارع مدينة أبوظبي لاستقبال الرئيس الروسي بنشر لافتات ترحيبية في الشوارع والطرقات.



وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الزيارة تتناول "قضايا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار"، إضافة إلى "تبادل مفصل لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة".



كما تشمل المباحثات "سبل التسوية في سوريا وليبيا واليمن، ومكافحة الإرهاب والوضع العام في منطقة الخليج".

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وتأتي الزيارة تجسيداً للعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين التي تشهد نموا وتطورا مستمرا في المجالات كافة امتد لنحو 5 عقود عززته إرادة قادة البلدين في تكوين شراكة استراتيجية شاملة.



ومنذ بدء العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر/كانون الأول 1971، لم يتوقف قادة الدولتين عن العمل معا للارتقاء بهذه العلاقات، حتى بات البلدان يلتقيان معاً في العديد من الشراكات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الطرفين.

وتعززت هذه العلاقات بشكل كبير، وأخذت منحنى أكثر قوة عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في عام 2007.

ثم تبعتها سلسلة زيارات للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى موسكو، كان أحدثها في 2018 التي وقع خلالها إطار الشراكة الاستراتيجية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.

واستضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، السبت، الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة التاسعة بين الإمارات وروسيا؛ حيث ترأس الاجتماع معضد حارب مغير الخييلي سفير الإمارات لدى روسيا، ومكسيم سينيكوف نائب مدير إدارة تنمية العلاقات الثنائية بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية.