الصين تطالب تركيا بوقف عدوانها على سوريا

حثت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، الحكومة التركية على وقف هجومها العسكري في سوريا و"العودة إلى المسار الصحيح".



ووفقا لما أفادت به "رويترز" فإن الدعوة التركية جاءت في إفادة يومية أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج في بكين.

والأربعاء الماضي أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدوانا عسكريا على سوريا أوقع العديد من القتلى بصفوف المدنيين، وأدى لنزوح ١٣٠ ألف شخص.

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وأدانت غالبية دول العالم العدوان التركي، وطالبت أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا.

كما حظرت عدة دول تصدير السلاح إلى أنقرة، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء؛ بهدف إرغام أنقرة على إنهاء "هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمّدة.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأمريكية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.