إيطاليا تعتزم حظر صادرات الأسلحة لتركيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الإثنين، إن بلاده ستحظر تصدير الأسلحة للجيش التركي، ردا على عدوانه في شمالي سوريا.

وأكد دي مايو، في تصريحات له، أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون عسكريا.

وقالت فيديريكا موجريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إن دول التكتل لديها التزام واضح بشأن حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا، ردا على العدوان التركي في شمالي شرق سوريا.

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وأكدت موجريني، خلال مؤتمر صحفي، التزام أوروبا بشأن مواجهة الأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين في سوريا، بخلاف دعم عمل اللجنة الدستورية للوصول إلى تسوية سياسية.



وأدانت دول الاتحاد الأوروبي العدوان التركي على سوريا، وأفاد بيان مشترك للتكتل صدر خلال اجتماع لوزراء خارجيته في لوكسمبورج بأن "الاتحاد الأوروبي يدين تحرّكات تركيا العسكرية التي تقوّض بشكل جدي الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "اجتماع وزاري للتحالف الدولي لمكافحة داعش، بهدف النظر في سبل مواصلة جهوده في ظلّ السياق الحالي".

جدير بالذكر أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا كانت بين الدول الأوروبية التي علّقت تسليم الأسلحة لتركيا على خلفية الهجوم على سوريا.