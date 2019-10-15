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شطارة يشدد على ضرورة إستقرارالجنوب حتى تستقر المنطقة

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

شطارة

شطارة يشدد على ضرورة إستقرارالجنوب حتى تستقر المنطقة

الخليج 365

شدد ‏عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي "لطفي شطارة" على ضرورة إستقرار الجنوب حتى تستقر المنطقة .

 

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وقال شطارة في تغريدة له بتويتر، "لن تستقر المنطقة اذا لم تبدأ دول الاقليم والمجتمع الدولي النظر بواقعية للوضع في الجنوب" .

 

واضاف:"فرض الجنوبيين قضيتهم منذ حرب ٩٤ ، فلم تمنعهم قوة صالح من فرضها وهم عزل ، فأي قوة ستمنعهم اليوم من تحقيق إرادتهم بعد أن أصبح لهذا الشعب قوة سياسية وعسكرية" .. مختتما تغريدته بالقول:"حوار جدة حوار الواقعية السياسية".

 

ويواصل المجلس الإنتقالي الجنوبي جهوده المحلية والدولية لإنتزاع حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم وإقامة الدولة الجنوبية .

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