شطارة يشدد على ضرورة إستقرارالجنوب حتى تستقر المنطقة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

شطارة

الخليج 365

شدد ‏عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي "لطفي شطارة" على ضرورة إستقرار الجنوب حتى تستقر المنطقة .



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وقال شطارة في تغريدة له بتويتر، "لن تستقر المنطقة اذا لم تبدأ دول الاقليم والمجتمع الدولي النظر بواقعية للوضع في الجنوب" .

واضاف:"فرض الجنوبيين قضيتهم منذ حرب ٩٤ ، فلم تمنعهم قوة صالح من فرضها وهم عزل ، فأي قوة ستمنعهم اليوم من تحقيق إرادتهم بعد أن أصبح لهذا الشعب قوة سياسية وعسكرية" .. مختتما تغريدته بالقول:"حوار جدة حوار الواقعية السياسية".

ويواصل المجلس الإنتقالي الجنوبي جهوده المحلية والدولية لإنتزاع حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم وإقامة الدولة الجنوبية .