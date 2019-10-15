عاجل.. إيطاليا تعلن حظر صادرات السلاح لتركيا

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

إيطاليا تعلن حظر صادرات السلاح لتركيا

متابعات_الخليج 365

أعلنت الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 15، 2019، حظر صادرات الأسلحة إلى تركيا.



وقالت خارجية إيطاليا في بيان، إن الحل في سوريا يجب أن يكون دبلوماسيا وليس عسكريا.

ومنذ بداية العمليات العسكرية لم تحقق القوات التركية تقدما مهما في شمال شرق سوريا.

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وفي وقت سابق اليوم، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من استعادة مدينة رأس العين بالكامل في الشمال السوري.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات قسد شنت هجوما عنيفا تمكنت على إثره من استعادة السيطرة على المدينة.

وقالت مصادر إعلامية أخرى إن هجوم قسد أسفر عن إصابات في أوساط الجنود الأتراك.

وكانت القوات التركية وقوات سورية مدعومة منها قد سيطرت على المدينة يوم أمس الأول بعد مواجهات عنيفة.