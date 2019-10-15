دولة جديدة تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة دخول أراضيها

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية السفر إلى جمهورية كيريباتي دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من 23 أكتوبر 2019 لمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.



وبحسب ما ذكرت وكالة وام، "يأتي ذلك بناء على اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كيريباتي والتي تم توقيعها في 23 سبتمبر 2019، من قبل فخامة بيريتنتي تانيتي ماماو، رئيس جمهورية كيريباتي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك" .

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ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله حميد بالهول، إن دخول المذكرة حيز النفاذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية المذكورة دخول أراضي جمهورية كيريباتي بدون تأشيرة مسبقة ودون رسوم.

وأكد أن دخول المذكرة حيز النفاذ يعكس قوة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كيريباتي والتي بنيت على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقة بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

ولفت بالهول إلى أن هذا الاتفاق سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.

وأضاف أن تقديم خدمات قنصلية متميزة لإسعاد مواطني الدولة يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كل سبل الرعاية والسعادة للمواطن الإماراتي حول العالم.