شكرا لقرائتكم إيطاليا تنضم لعدة دول أوروبية.. وتحظر بيع أسلحة لتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها ستفرض حظرا على تصدير السلاح إلى تركيا، بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة في التاسع من أكتوبر شمال سوريا.

كما شددت على أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون عسكرياً.

وبهذا تنضم إيطاليا إلى كل من ألمانيا وهولندا وفرنسا في تعليق مبيعات السلاح إلى تركيا، بسبب غزوها الشمال السوري.

Advertisements

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أدانوا الاثنين، في اجتماع عقد في لوكسمبورغ، الغزو التركي لشمال سوريا. وقبيل الاجتماع، أكد وزير خارجية هولندا ستيف بلوك من لوكسمبورغ، أن بلاده أوقفت مبيعات الأسلحة إلى تركيا، مشيراً إلى أنها تتطلع إلى رسالة أوروبية واضحة تجاه أنقرة.

بدوره، أكد وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، أن كلاً من فرنسا وألمانيا أبلغتا تركيا بوقف تزويدها بالسلاح.

كما أشار إلى أن كافة الدول الأوروبية تقف ضد هذه الحرب التي تشنها تركيا شمال سوريا.