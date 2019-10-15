شكرا لقرائتكم أردوغان: سننقل اللاجئين من تركيا إلى شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفه السابق من اللاجئين السوريين في تركيا، قائلاً "سيتم نقلهم إلى شمال سوريا".

وفي مقال نشره في صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، أشار إلى أن بلاده ستنشئ "منطقة آمنة في سوريا على مساحة 44 كيلومتراً".

كما كرر اتهام الدول الأوروبية بعدم تعاونها في ملف اللاجئين السوريين، قائلاً: "إن عدم تجاوب المجتمع الدولي مع طلبه المتكرر المساعدة في تحمل مسؤولية اللاجئين السوريين قاده إلى تطوير خطة بشأن شمال شرقي سوريا".

وأضاف: "عند عدم وجود خطة بديلة للتعامل مع أزمة اللاجئين يجب على المجتمع الدولي إما الانضمام إلى جهودنا أو البدء في قبول اللاجئين".

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نزوح الآلاف وتحذير من كارثة

وتأتي تلك التصريحات بعد أن تعالت أصوات عدة دول غربية، محذرة من كارثة إنسانية في الشمال السوري، مع نزوح أكثر من 130 ألف مدني.

فقد أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من المناطق الريفية المحيطة بتل أبيض ورأس العين جراء الهجوم الذي أطلقته قوات تركية وفصائل سورية مسلحة موالية لها شمال سوريا.

نازحون من شمال شرق سوريا(فرانس برس)

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، أن تقديراته ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك بسوريا ربما يحتاجون للمساعدة والحماية في الفترة المقبلة.

إلى ذلك، وبعيد اتهام الولايات المتحدة الصريح لتركيا بتسهيلها هروب عناصر داعش بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها شمال سوريا، تعهد أردوغان بمنع مغادرة عناصر التنظيم سوريا.