شكرا لقرائتكم روسيا: نسعى لتفادي أي اشتباك بين الأتراك والنظام بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الثلاثاء، عن سعي بلاده لتفادي حصول أي اشتباك بين القوات التركية وقوات النظام السوري في سوريا.

وأكد أن بلاده تجري اتصالات لتفادي وقوع أي حوادث بين قوات النظام والجنود الأتراك بسبب العملية العسكرية التركية شمال سوريا.

وقال بوغدانوف للصحافيين بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية: "نأمل في ألا تحدث هناك أي اشتباكات.. على العكس، تجري اتصالات من أجل وضع طرق لمعالجة القضية وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي وأخذا في الاعتبار المصالح المشروعة لكافة الأطراف المعنية".

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يشار إلى أنه مع اقتراب قوات النظام السوري نحو بلدات في الشمال السوري، في ظل تأكيد الأكراد على عقد اتفاق مع النظام يقضي بدخوله منبج وعين العرب/ كوباني، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها ستدخل منبج وكوباني دون مشاكل.

وردا على سؤال بشأن انتشار قوات النظام السوري على الحدود، قال أردوغان إنه "لا يعتقد أنه ستكون هناك مشاكل في كوباني، وإن بوتين أبدى نهجا إيجابيا". وأضاف "لا خلاف مع روسيا بشأن منبج السورية".

عناصر من فصائل مسلحة موالية لتركيا (فرانس برس)

يذكر أنه خلال اليومين الماضيين دخلت قوات النظام إلى مناطق مقابلة للحدود التركية في الشمال السوري، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت الإدارة الذاتية أعلنت، الأحد، أنها عقدت اتفاقاً مع دمشق من أجل دخول قوات النظام إلى مدينة منبج وعين العرب (كوباني).