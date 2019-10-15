شكرا لقرائتكم فايننشال تايمز: طرح 3% من أرامكو بسوق السعودية في نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت صحيفة فاينانشال تايمز إنه من المتوقع طرح حصة من أرامكو السعودية في سوق السعودية بحلول نوفمبر المقبل.

كما توقعت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، الموافقة الحكومية على خطة الطرح هذا الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس إدارة الشركة سوف يعطي الضوء الأخضر لهذا الأمر، قبل أن تعلن الشركة عن خطتها للطرح العام في 20 أكتوبر الجاري.

وتسعى الرياض إلى بيع نحو 3% من أسهم شركة أرامكو محليا في سوق تداول في موعد أقصاه نوفمبر المقبل، وفقاً للصحيفة التي أكدت أن الطرح الداخلي في السوق المحلية أولوية، وسيلحق ذلك طرح في أحد الأسواق العالمية.

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وأكد مسؤولو بنوك محليين أن الطلب الداخلي على أسهم الشركة قويا. وتتوقع البنوك السعودية أن تقرض المستثمرين بقوة لكي يستطيعوا تمويل شراء أسهم شركة أرامكو.

وتقوم البنوك أيضا بتحضير سيولة لتمويل المستثمرين الأفراد الذين سيتقدمون لشراء أسهم الشركة خلال الطرح.

وجاء هذا بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، عن أن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي "قريب جدا جدا".

وأوضحت الصحيفة أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف، أوضح خلال منتدى الاستثمار السعودي الروسي، الذي عقد يوم أمس الاثنين، أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين الروس لديهم رغبة قوية بالمشاركة في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.