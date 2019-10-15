نيوزويك: الجيش الأميركي يسلم منبج للروس

ذكرت مجلة "نيوزويك" أن "القوات الأميركية التي بدأت أمس بالانسحاب من مدينة منبج السورية، تساعد العسكريين الروسي في الانتشار هناك في ظل محاولة تركية للسيطرة على المنطقة"، مشيرةً إلى أن "الجنود الأميركيين، كونهم قد أمضوا في منبج فترة طويلة، ساعدوا العسكريين الروس في التنقل بسرعة في مناطق غير آمنة سابقا"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "في الأساس عملية تسليم".
ولفتت إلى "إنها عملية خروج سريعة، لا تفترض تحضيرات مطولة، والتحدي هو الخروج بإعداد أكبر قدر ممكن من المعدات الخاصة بنا مع تدمير أي معدات حساسة لا يمكن نقلها".
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