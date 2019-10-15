علي لاريجاني: ثمة ثقة حقيقية متبلورة الان بين طهران وموسكو

اكد رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علي لاريجاني​ خلال لقائه رئيسة ​مجلس الشيوخ الروسي​ ​فالنتينا ماتفيينكو​ ان "ثمة ثقة حقيقية متبلورة الان بين ​طهران​ و​موسكو​"، مشيراً إلى أن "المحادثات في مختلف المجالات بين ​ايران​ و​روسيا​ حققت تقدما لافتا".

واشار الى ان "ثقة حقيقية قد تبلورت بين البلدين وقادتهما"، لافتاً إلى أنه "في ضوء سلوكيات ترامب غير السوية على الصعيد الدولي فانه على قادة دول ​العالم​ ارساء المزيد من الثقة بعضهم ببعض من اجل معالجة بعض التخريب الذي يسببه الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في الساحة الدولية".