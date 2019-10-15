علي لاريجاني: ثمة ثقة حقيقية متبلورة الان بين طهران وموسكو

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني خلال لقائه رئيسة مجلس الشيوخ الروسي فالنتينا ماتفيينكو ان "ثمة ثقة حقيقية متبلورة الان بين طهران وموسكو"، مشيراً إلى أن "المحادثات في مختلف المجالات بين ايران وروسيا حققت تقدما لافتا".
واشار الى ان "ثقة حقيقية قد تبلورت بين البلدين وقادتهما"، لافتاً إلى أنه "في ضوء سلوكيات ترامب غير السوية على الصعيد الدولي فانه على قادة دول العالم ارساء المزيد من الثقة بعضهم ببعض من اجل معالجة بعض التخريب الذي يسببه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الساحة الدولية".
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