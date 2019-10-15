النشرة: اخماد حرائق اندلعت في مدينة النبطية ومنطقتها

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بأن ​مدينة النبطية​ ومنطقتها شهدت موجة حرائق ساهمت حرارة ​الطقس​ المرتفعة بتوسعها وامتدادها وتمكن ​الدفاع المدني​ اللبناني في النبطية و​الدوير​ وجباع من اخمادها بالكامل وهي ​الحرائق​ التي اندلعت في ​حي البياض​ في النبطية ، وفي ​قعقعية الجسر​ ، ​شوكين​ ​جبشيت​ ، الشرقية ​كفرجوز​ ، سيناي ، ​خرطوم​ ، ​كفرتبنيت​ ، الزوطرين ، ​الطيبة​، بني حيان ، وفي ​كفرفيلا​ وجباع تعاون الدفاع المدني مع اتحاد بلديات اقليم التفاح في اخماد الحريقين في البلدتين .

ووضع الدفاع المدني اللبناني في النبطية كافة طواقمه في حال تأهب وجهوزية تامة لاخماد اي حريق يندلع في المنطقة وجوارها .