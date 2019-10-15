النشرة: اخماد حرائق اندلعت في مدينة النبطية ومنطقتها

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية بأن مدينة النبطية ومنطقتها شهدت موجة حرائق ساهمت حرارة الطقس المرتفعة بتوسعها وامتدادها وتمكن الدفاع المدني اللبناني في النبطية والدوير وجباع من اخمادها بالكامل وهي الحرائق التي اندلعت في حي البياض في النبطية ، وفي قعقعية الجسر ، شوكين جبشيت ، الشرقية كفرجوز ، سيناي ، خرطوم ، كفرتبنيت ، الزوطرين ، الطيبة، بني حيان ، وفي كفرفيلا وجباع تعاون الدفاع المدني مع اتحاد بلديات اقليم التفاح في اخماد الحريقين في البلدتين .
ووضع الدفاع المدني اللبناني في النبطية كافة طواقمه في حال تأهب وجهوزية تامة لاخماد اي حريق يندلع في المنطقة وجوارها .
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