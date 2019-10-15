السيد: "دولتنا بتكره البلاش لأنو ما بينسرق منّو"

اشار النائب اللواء ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "3 طوافات إشتراها الوزير ​زياد بارود​ في 2010 من تبرعات ب 13.6 مليون ​دولار​ بمناقصة دولية وقطع غيار وصيانة مجانية لـ 3 سنوات سنوات وتدريب مجاني لطيّاري ​الجيش​"، لافتا الى ان "الجيش إستلمها وأطفأت حرائق حتى عام 2015 وتوقفت إلى اليوم لأن الدولة لم توفّر لها أموال صيانة"، مضيفا:"ليش دولتنا بتكره البلاش؟ لأنو البلاش ما بينسرق منّو".



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