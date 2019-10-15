لفت وزير المهجرين غسان عطالله في تصريح له خلال جولة على المناطق التي أصابتها الحرائق في مناطق الشوف إلى أنه "لم يتم إخماد كل الحرائق حتى الآن وهناك علامات استفهام على الحرائق التي أشعلت خاصة أنها بعيدة من المشرف ولكن المناطق البعيدة عن مناطق الحرائق بالامس مستغربة جدا"، مؤكداً أنه "يجب اجراء تحقيق لان منطقتنا يكفيها الكوارث التي شهدتها ونتمنى ان تكون قدرتنا على السيطرة على الحرائق أسرع من اليوم".
وأكد أنه "لا اصابات من الحريق وكل الليل كنا على تماس مع الناس والسلطات القبرصية وأعتقد أنها وصلت اليوم المزيد من الطائرات والهواء كان مفاجئ و سريع ونقل الحريق من مكان إلى مكان ونتمنى أن تكون اليوم النهاية والانتهاء من هذه الكارثة".
كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: هناك علامات استفهام حول الحرائق ويجب احراء التحقيقات اللازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.