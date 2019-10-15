عطالله: هناك علامات استفهام حول الحرائق ويجب احراء التحقيقات اللازمة

لفت وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح له خلال جولة على المناطق التي أصابتها ​الحرائق​ في مناطق ​الشوف​ إلى أنه "لم يتم إخماد كل الحرائق حتى الآن وهناك علامات استفهام على الحرائق التي أشعلت خاصة أنها بعيدة من المشرف ولكن المناطق البعيدة عن مناطق الحرائق بالامس مستغربة جدا"، مؤكداً أنه "يجب اجراء تحقيق لان منطقتنا يكفيها الكوارث التي شهدتها ونتمنى ان تكون قدرتنا على السيطرة على الحرائق أسرع من اليوم".

وأكد أنه "لا اصابات من الحريق وكل الليل كنا على تماس مع الناس والسلطات القبرصية وأعتقد أنها وصلت اليوم المزيد من الطائرات والهواء كان مفاجئ و سريع ونقل الحريق من مكان إلى مكان ونتمنى أن تكون اليوم النهاية والانتهاء من هذه الكارثة".