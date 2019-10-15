داود: فلنتآزر رسميا وشعبيا في مواجهة كارثة الحرائق

اشار ​وزير الثقافة​ محمد داود الى انه "في هذه اللحظات الوطنية العصيبة ندعو إلى أوسع تضامن وطني، فلنتآزر رسميا وشعبيا في مواجهة كارثة ​الحرائق​ التي طالت مناطق عزيزة في ​الشوف​ وكل ​لبنان​".

وحيا داود في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تفاني أجهزة الإطفاء و​الدفاع المدني​ والإدارات والبلديات وكل الجهود الحثيثة لإطفاء الحرائق. ونشد على أيدي الناس الصابرين والصامدين في بيوتهم وقراهم. إنها لحظة المسؤولية الوطنية والعمل المخلص من أجل لبنان وشعبه."