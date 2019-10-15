داود: فلنتآزر رسميا وشعبيا في مواجهة كارثة الحرائق

اشار وزير الثقافة محمد داود الى انه "في هذه اللحظات الوطنية العصيبة ندعو إلى أوسع تضامن وطني، فلنتآزر رسميا وشعبيا في مواجهة كارثة الحرائق التي طالت مناطق عزيزة في الشوف وكل لبنان".
وحيا داود في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تفاني أجهزة الإطفاء والدفاع المدني والإدارات والبلديات وكل الجهود الحثيثة لإطفاء الحرائق. ونشد على أيدي الناس الصابرين والصامدين في بيوتهم وقراهم. إنها لحظة المسؤولية الوطنية والعمل المخلص من أجل لبنان وشعبه."
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