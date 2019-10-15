جنبلاط توجه الى الرفاق والمناصرين: انقذوا منطقتنا من الحريق

توجه رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى الرفاق والمناصرين بالقول "انقذوا منطقتنا من الحريق"، واكد ان "الحزب على استعداد لوضع كل امكانياته لمساعدة ​الدفاع المدني​ في تأمين الحد الادنى من المقومات الى جانب مساعدة المتطوعين القدامى والجدد عند الحاجة".

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