الخليل لباسيل: لم يعد هناك طاولات صاغ سليم ليُضرب عليها

توجه النائب ​انور الخليل​ عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، الى رئيس تكتل لبنان القوي الوزير ​جبران باسيل​، سائلا أن "هل يمكن أن نفهم أكثر ماذا عنيتم معاليكم بضرب الطاولة وبقلب الطاولة؟، فحسب علمنا لم يبقَ هنالك طاولات صاغ سليم ليُضرب عليها بعد سنوات من تراكمات سوء الإدارة التي استمرت مع عهدكم القوي، واكثر الطاولات إن لم يكن كلها، قلبت لوحدها من ثقل عبء ملفات السياسات التي انتُهجت خلال وجودكم في الحكم، إن كان على صعيد ملف الكهرباء الذي استلمتموه لعشر سنوات ولم تشكلوا حتى مجلس إدارة أو الهيئة الناظمة، وانتفاءٌ تام لأي خطوةٍ هامةٍ لمعالجة الملف سِوى بالتصاريح المتوالية، أو على صعيد ​الإقتصاد​، أو المال، أو ​البيئة​، أو ​القضاء​، أو الإدارة، أو ملفات ​الفساد​ والإصلاح، وكلها كانت ولازالت بين أيديكم خلال حكمكم ولم نرَ لتاريخه اي إصلاح منشود قد تحقق" .

واعتبر الخليل ان "جميع الطاولات معالي الوزير قَلَبت لحالها بدون ماحدا يضرب ايدو عليها "، سائلا ان هل يوحي كلامكم هذا بأنكم على شفير قيادة ثورة بيضاء من الداخل لعجزكم عن ضبط أداء نتائج سياسات ​المحاصصة​ والتفرد بالسلطة والتي كانت نهجاً واضحاً خلال فترة حكمكم في السنوات الثلاث السابقة؟