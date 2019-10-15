تسليم وتسلم في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

تمت عملية التسيلم والتسلم في مقر ​الجامعة اللبنانية الثقافية​ في ​العالم​ في مبنى ​وزارة الخارجية​ والمغتربين بين الرئيس السابق للجامعة القنصل ​رمزي حيدر​ والرئيس المنتخب عباس فواز، بعد ​انتخابات​ الهيئة الإدارية للجامعة التي جرت في العاشر من الشهر الجاري خلال المؤتمر العالمي الثامن عشر للجامعة. وتم التأكيد على مواصلة العمل في سبيل مصلحة الجسم الاغترابي ووحدة كلمته.

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