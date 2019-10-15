تيمور جنبلاط تابع حرائق الشوف مع الحريري والحسن ودعا المواطنين للمساعدة

أجرى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب ​تيمور جنبلاط​ سلسلة إتصالات برئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ ووزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ وعدد من الجهات لمتابعة المعالجات في إطار مواكبته تطورات الحرائق في الشوف.

وناشد جنبلاط جميع المواطنين أن يتكاتفوا ويمدوا يد العون للمساعدة في إطفاء الحرائق قبل وقوع المزيد من الخسائر وتلافياً لانتشار الحرائق نحو مناطق أخرى. وأوفد النائب جنبلاط وفداً من ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ لمتابعة الوضع ميدانيا.

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