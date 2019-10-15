وصول ملكة السويد سيلفيا إلى قصر بعبدا

وصلت ملكة ​السويد​ سيلفيا إلى ​قصر بعبدا​ حيث كان في استقبالها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​.

وتزور الملكة سيلفيا لبنان للمرة الأولى، على مدى ثلاثة أيام، بهدف دعم نشاطات مؤسسة "مينتور" العربية. وتتضمن الزيارة عددا من الفعاليات، من ضمنها مؤتمر "منصة إرشاد الشباب" الذي يعقد ظهر غد الثلاثاء، في الجامعة الأميركية في بيروت، برعاية رئيس الجمهورية إضافة الى نشاطات مع وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.



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